Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şenlikoğlu, makamında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev", çevre-yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Boğaz'ın şahitliği", spor kategorisinde ise Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" fotoğrafını seçti.

Bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş geldin" adlı karesine oy veren Şenlikoğlu, "Gazze: Kanıt" kategorisinde tercihini Ali Jadallah'ın "Son sığınak" adlı fotoğrafından yana kullandı.

Şenlikoğlu, tüm kategorilerdeki fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu söyledi.

Yılın kareleri oylamasındaki fotoğraflar için AA foto muhabirleri ve muhabirlerini tebrik eden Şenlikoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Her kare, yaşanan anların duygularını ve atmosferini yansıtıyor. Bu nedenle her bir fotoğraf bir hikayeyi anlatıyor, bir anıyı canlandırıyor. Her bir fotoğraf önemli bir değere sahip. Anadolu Ajansının bu organizasyonunda da çok değerli fotoğraflar var. Ben fotoğrafları çeken arkadaşlara, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."