Karpuz parçalayan iki üretici yandı! Fahiş ceza yolda

Karpuz parçalayan iki üretici yandı! Fahiş ceza yolda
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Karpuz parçalayan iki üretici yandı! Fahiş ceza yolda
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde toptancı son anda alımdan vazgeçince, satmak istedikleri karpuzları yere atarak parçalayan 2 kişi hakkında işlem başlatıldı. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edilen şahıslara kişi başı 1 milyon 400 bin TL ile 17 milyon 200 bin TL arasında değişen idari para cezaları kesilebilir.

Geyve ilçesi Safibey Ürün Toplama Merkezi'nde 13 Temmuz'da saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda; üretici S.Ç. ile yanındaki S.E., anlaşmalı oldukları toptancı son anda alımdan vazgeçince satmak istedikleri karpuzları yere atıp parçaladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, S.Ç. ile S.E., ürünleri daha önce anlaştıkları toptancıya götürdüklerini ancak alım gerçekleşmeyince öfkeyle hareket ettiklerini ve pişman olduklarını söyledi.

İŞLEM BAŞLATILDI

S.Ç. ve S.E. hakkında 5957 sayılı Sebze ve Meyve Ticareti ile ilgili kanun kapsamında işlem başlatıldı. Dosya, kişi başına 1 milyon 400 bin TL ile 17 milyon 200 bin TL arasında değişen idari para cezalarının değerlendirilmesi için Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildi.

"EN AĞIR İDARİ YAPTIRIMLAR UYGULANACAK"

Diğer yandan Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Tarımsal ürünlerin üretiminden tüketiciye ulaşmasına kadar geçen tüm süreçlerde ekonomik dengeyi ve gıda güvenliğini korumak en temel önceliğimizdir. Tarım ürünlerinin ziyan edilmesine, kamu vicdanını yaralayan bu tür görüntülerin tekrarına ve piyasa bozucu davranışlara kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Piyasa işleyişini bozacak eylemlere karşı en ağır idari yaptırımlar uygulanacaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıZeka Küpü:

karpuzuna üç kuruş para vermeyen sözde halci olan tefecilere de plaket verin madalya takın! ne diyim size bilmem ki!

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Haber YorumlarıEce Kayabasi:

Yazıktır yapmayin

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Haber YorumlarıAbuzer Sever:

Bunu yapanlar sonra gelip hak ve hukuktan dem vururlar. O karpuzları fukaraya vermektense yere atanlar ibreti alem için 17 milyon lira ceza almalı.

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