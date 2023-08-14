Gerede'de Tırın Dorsesine Saplanan Otomobilde 5 Kişi Yaralandı

Bolu'nun Gerede ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil, önünde giden tırın dorsesine ok gibi saplandı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil, önünde giden tırın dorsesine ok gibi saplandı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, Gerede ilçesinde Karabük D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük yolu üzerinden Gerede ilçesi istikametine seyreden Metin Tan yönetimindeki 34 VL 7820 plakalı otomobil, önüne araç çıkınca yaptığı manevra sonucunda İsmail O. idaresindeki 78 BN 002 plakalı tırın dorsesine ok gibi saplandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücü ve otomobilde bulunan Hanife Tan, Zülal Tunç, Nafiye Göksu, Ümran Tan yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Gerede Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU