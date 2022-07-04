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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Iraklı mevkidaşı Yarallah ile telefonda görüştü

AA - Ali Kemal Akan - Güncel
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Iraklı mevkidaşı Yarallah ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdülemir Reşit Yarallah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdülemir Reşit Yarallah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Yaşar Güler Irak Güncel Haberler

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