Genel Maden İşçileri Sendikası Grev Kararını Açıkladı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması halinde 2 Ağustos'ta greve gideceklerini bildirdi.

Sendikadan yapılan açıklamada, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) 31. dönem ve Maden Tetkik Arama Kurumu'nda (MTA) 21. dönem toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığını, bu nedenle 2 Ağustos'ta günü greve çıkılacağı belirtildi.

Tüm çağrılara ve iyi niyetli çabalara rağmen Kamu Çerçeve Protokolü'nde yine anlaşma sağlanamaması halinde 2 Ağustos saat 08.00'dan itibaren grev kararlarının uygulanacağı belirtilen açıklamada, "TTK'ye ve MTA'ya bağlı tüm iş yerlerimizde greve çıkacağız. Üyelerimiz bulunan TTK ve MTA işçisi arkadaşlarımızın hakları ve emeklerinin karşılığını alabilmeleri için verdiğimiz mücadeleyi her şart altında kararlılıkla sürdüreceğimizi yineliyoruz." ifadesine yer verildi.