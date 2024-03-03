Üye Girişi
Haberler

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin Spor Devrimi Hakkında Konuştu

Güncelleme:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin spor devrimi yaşadığını ve spora yapılan yatırımların artarak devam edeceğini belirtti. Bakan Bak, amatör spor kulüplerinin önemine vurgu yaparak, çocukların kötü alışkanlıklardan kurtulmasında amatör spor kulüplerinin büyük rol oynadığını ifade etti. Ayrıca, Edirne'ye yapılan spor yatırımları ve Kırkpınar'ın zenginleştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye spor devrimi yaşıyor. Spor devrimi yaşarken de Türkiye'nin dört bir yanında başta stadyumlar, spor salonları, basketbol sahaları gibi binlerce tesis yaptık. Spor tabana yayılıyor ve artarak devam edecek." dedi.

Bak, amatör sporcu ve kulüp temsilcileriyle bir restoranda düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Edirne'nin çok sevdiği bir şehir olduğunu belirten Bak, Kırkpınar ve bazı spor aktiviteleri için birçok kez kentte bulunduğunu hatırlattı.

Sporun her kademesinde yer aldığını, amatör spor kulüplerinin içinden geldiği için de spor kulüplerinin yaptıkları fedakarlıkları çok iyi bildiğini anlatan Bak, çocukların kötü alışkanlıklardan kurtulmasında amatör spor kulüplerinin büyük rol oynadığı vurguladı.

Bakan Bak, spora verdikleri katkılardan dolayı amatör spor kulübü yöneticilerine teşekkür ederek kulüplere her türlü desteği vereceklerini söyledi.

"Türkiye spor devrimi yaşıyor"

Türkiye'nin dört bir yanında spora ve tesis yatırımına devam ettiklerini ifade eden Bak, şöyle devam etti:

"Türkiye spor devrimi yaşıyor. Spor devrimi yaşarken de Türkiye'nin dört bir yanında başta stadyumlar, spor salonları, basketbol sahaları gibi binlerce tesis yaptık.Spor tabana yayılıyor ve artarak devam edecek. İnşallah hep beraber bu sporcularımızla bu genç nüfusun oluşturduğu dinamik yapıyla yeni şampiyonlar, yeni sporcular çıkaracağız ve yolumuza devam edeceğiz. A Milli Takımız Avrupa Futbol Şampiyonası'na gidiyor Almanya'ya. Almanya bizim evimiz zaten. İnşallah bu genç takım orada da çok güzel işler yapacak. Bunu hep beraber izleyeceğiz.

Bunun dışında Grekoromen Güreş Milli Takımı ve Serbest Güreş Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu. Bayan Güreş Milli Takımımız Avrupa ikincisi oldu. Altın madalyalar geliyor. Final bile yapamadığınız müsabakalarda, branşlarda, okçulukta dünya şampiyonu, olimpiyat şampiyonu çıkardık. Jimnastikte dünya şampiyonu çıkardık. Avrupa şampiyonu çıkardık. İnşallah olimpiyatlara beş sporcuyla gidiyoruz."

Yetenek taraması kapsamında 4 milyon çocuğu spora yönlendirdiklerini aktaran Bak, "Yüzme bilmeyen kalmasın" Projesi kapsamında ise 10 milyon çocuğa yüzme öğrettiklerini vurguladı.

"Kırkpınar'ın projesi hazır"

Bakan Bak, Edirne'ye önemli spor yatırımlarının yapıldığını belirterek yeni yatırımlar konusunda müjdeler verdi.

Edirne'nin güreşin başşehri olduğunu, dünya çapında efsane olan Kırkpınar'ı daha da zenginleştirmek istediklerini ifade eden Bak, şunları kaydetti:

"Edirne'yi büyütmek, Edirne'nin turizmine, sporuna, hareket sağlamak için çaba harcıyoruz. Kırkpınar'ın projesi hazır. İnşallah çok kısa zamanda bu projeyi de hayata geçireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı budur. Kırkpınar bir efsane, bu efsaneyi daha da zenginleştirmek için modern bir tesise kavuşturmak için hep beraber proje hazırladık. En kısa zamanda bunun çalışmalarına başlayacağız.

Kentteki spor tesislerine yenilerini eklemeye devam edeceğiz. Edirne'de biliyorsunuz olimpik havuz var. Burada Avrupa şampiyonaları ve önemli müsabakalar yapılıyor. Bundan sonrada yapılmaya devam edecek. Amatör spor kulüpleri içinde bir yapılanma içerisine gideceğiz. spor kulüplerimize hizmet edecek bir spor kompleksi yapacağız. Bu tesislerde çalışmalarınızı yapacaksınız."

Bakan Bak, Cumhur İttifakı Adayı Belgin İba'ya seçimlerde başarı dileyerek kente bir kadın elinin değmesinin büyük avantajları olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Türkiye Edirne Spor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 3 Mart günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? TV YAYIN AKIŞI 3 MART: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş-Galatasaray maçı şifresiz mi? Hükmü Pekmezci kimdir? MHP Bayburt Belediye Başkan Adayı Hükmü Pekmezci kaç yaşında, nereli? İbrahim Çenet kimdir? MHP Osmaniye Belediye Başkan Adayı İbrahim Çenet kaç yaşında, nereli? Hamdi Doğan kimdir? MHP Niğde Belediye Başkan Adayı Hamdi Doğan kaç yaşında, nereli? Adnan Doğu kimdir? MHP Nevşehir Belediye Başkan Adayı Adnan Doğu kaç yaşında, nereli? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 3 MART | Baraj doluluk oranı nedir? İstanbul baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? 3 Mart 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Mart Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! ABD seçimleri ne zaman 2024? ABD seçimleri yapıldı mı, hangi tarihte yapılacak? Pazar günü kırtasiyeler açık mı? Pazar günü kırtasiyeler saat kaça kadar açık, açılıyor mu? Yarın hangi sınav var? Yarın ne sınavı, hangi ÖSYM sınavı yapılacak? 3 Mart tarihinde ne sınavı yapılacak 2024? Valencia - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Valencia - Real Madrid maçı nereden izlenir? Taş Kâğıt Makas uyarlama mı? Taş Kâğıt Makas dizisi hangi diziden uyarlama? Epic Games hacklendi mi? Epic Games hacklendi iddiaları doğru mu, gerçek mi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title