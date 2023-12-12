Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hakem Halil Umut Meler'i Ziyaret Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrası hakem Halil Umut Meler'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Bak, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, spordaki baskıyı azaltmak için herkese görev düştüğünü belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MKE Ankaragücü – Çaykur Rize spor maçı sonrası Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Bak, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Spordaki bu baskıyı, hakemler üzerindeki baskıyı da azaltmak için herkese görev düşüyor. Yöneticilerin, futbolun ve sporun bütün elemanlarının, ögelerinin hepsinin kendine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor. Dolayısıyla yorumları yaparken, değerlendirmeleri yaparken bunlara dikkat etmek gerekiyor. Herkesi sağ duyuya çağırıyoruz öncelikle. Buna ihtiyacımız var" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, dün akşam Trendyol Süper Lig'de oynanan MKE Ankaragücü- Çaykur Rize spor maçı sonrasında Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler'i tedavi gördüğü Acıbadem Ankara Hastanesi'nde ziyaret etti. Bak, ziyaretinin ardından hastane önünde yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"BU OLAYI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

"Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Dün akşamki müsabakanın sonunda yaşadığımız olay gerçekten hepimizi derinden üzdü. Bu olayı şiddetle kınıyoruz. Olaya sebebiyet verenlerle ilgili zaten hem İçişleri Bakanlığımız hem Adalet Bakanlığımızla görüşmüştük. Onlar gerekli değerlendirmeleri ve işlemleri yaptılar. Şu anda onlarla ilgili süreç mahkemeye intikal etti ve mahkeme gerekli süreci devam ettiriyor.

Yeniden birlik ve beraberlik olmamız için Türkiye'nin spordaki bu baskıyı, hakemler üzerindeki baskıyı da azaltmak için herkese görev düşüyor. Yöneticilerin, futbolun ve sporun bütün elemanlarının, ögelerinin hepsinin kendine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor. Dolayısıyla yorumları yaparken, değerlendirmeleri yaparken bunlara dikkat etmek gerekiyor. Herkesi sağ duyuya çağırıyoruz öncelikle. Buna ihtiyacımız var. Sporun, özellikle futboldaki milli takımımızın başarılı bir şekilde Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmasıyla beraber halkımız arasında önemli bir değeri ortaya çıktı. Almanya'da oynanacak Futbol Şampiyonası öncesinde ligimizin daha kaliteli olmasını istiyoruz. O yüzden bu tip olaylara kesinlikle karşıyız ve prim vermeyeceğiz. Gerekli önlemleri alacağız.

"HERKESİ SAĞ DUYUYA DAVET EDİYORUZ"

Halil Umut Meler kardeşimiz içeride duygularını ifade etti. Ben de aynı zamanda hakem camiasından geliyorum, eski bir hakemim, 86-88 yılları arasında, daha sonra da 92 yılına kadar hakemlik yaptım. Onu çok iyi anlıyorum. Maç sonrasında yaşadığı, karşılaştığı olay hepimizi üzdü. Bunları spor sahalarında görmek istemiyoruz. Bunların hiçbirine fırsat vermeyeceğiz. Bununla ilgili sayın Cumhurbaşkanımız da olayı yakından takip ediyor, dün geceden beri hep birlikte takip ettik.

Hepimiz bu olayı bir milat noktası olarak görerek herkesi kendi üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor. Seyircisinden teknik direktörüne, sporcusuna, kulüp yöneticilerine herkese görev düşüyor. Bizlere de görev düşüyor. Hepimiz görevimizi en iyi şekilde yapmak için çaba harcamamız lazım.

Herkesi sağ duyuya davet ediyoruz. Diğer süreci de yakından takip edeceğiz. Süreçte gerekli önlemler, ne gerekiyorsa yapılacak."

Bak, liglere ne kadar süre ara verileceği ve uzun süre ara verilip verilmeyeceği yönündeki soruya, "Onları şimdi görüşeceğiz. Zannetmiyorum" yanıtını verdi.