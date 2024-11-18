Üye Girişi
Haberler

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: 'Gençlerimizi Teröre Teslim Etmeyeceğiz'

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: 'Gençlerimizi Teröre Teslim Etmeyeceğiz'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Van'da yaptığı açıklamada 'Gençlerimizi teröre teslim etmeyeceğiz' dedi. Spor tesislerinin önemine vurgu yapan Bakan Bak, 2 milyar liralık yatırımların açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti. Gençlerin spor yapmalarını ve kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını hedeflediklerini ifade etti. Yeni çok amaçlı spor salonunun gençler için hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlerimizin hiçbirini teröre teslim etmeyeceğiz. Terörle mücadelede hükümetimiz önemli işler yapıyor. Gençlere sporun iyileştirici, birleştirici gücünü, sporun onlara katacağı özgüveni sağlayacak böyle tesisleri yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Van'da Çok Amaçlı Spor Salonu Toplu Açılış Töreni'nin ardından Valiliği ziyaret eden Bak, Vali Ozan Balcı'dan kentteki yatırım ve hizmetlerle ilgili bilgi aldı.

AK Parti İl Başkanlığına geçerek partililerle bir araya gelen Bak, daha sonra Yalımerez Mahallesi'nde yapımı devam eden 2 bin kişilik spor salonu inşaat alanını gezdi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Bak, Van'da bugün yaklaşık 2 milyar liralık yatırımların açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

İncelemelerde bulunduğu tesisin tamamlanması konusunda gerekli talimatları verdiğini belirten bak, "Burada başlanmış olan bir yatırım var. O yatırım da yüzde 25 seviyelerinde. Bunu da biz tamamlayacağız. En kısa zamanda ihaleye çıkacağız. Burası gençlerimizin spor yapmaları için çok amaçlı bir salon. Basketbol ana salonuyla beraber 4 antrenman salonu var. Biz hiçbir işimizi yarım bırakmayız." diye konuştu.

"Gençlerimizin hiçbirini teröre teslim etmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir spor tesisi hamlesi gerçekleştirmelerine vesile olduğunu, bu anlamda önlerini açtığını ifade eden Bak, şunları kaydetti:

"Buranın bölgemizde gençlerin ihtiyacı olan önemli bir tesis olacağına inanıyoruz. Gençlerimizin hiçbirini teröre teslim etmeyeceğiz. Terörle mücadelede hükümetimiz önemli işler yapıyor. Gençlere sporun iyileştirici, birleştirici gücünü, sporun onlara katacağı özgüveni sağlayacak böyle tesisleri yapmaya devam edeceğiz. Her şey gençlerimiz için. Ülkenin gençlerinin spor yapmasını, kötü alışkanlıklardan uzak durmasını istiyoruz."

Eser siyasetine ülkenin her yerinde devam ettiklerini vurgulayan Bak, gençlere hizmet etmenin önemine dikkati çekerek "Önemli olan bu ülkenin güzel gençlerine hizmet etmek, onları güzel işlerle buluşturmak. Amacımız onları sporda da kültürde de iyi eğitmek. Bütün ailelere, dedelere, ninelere sesleniyoruz, çocuklarınızı havuzlara, spor tesislerine getirin." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak'a, Vali Balcı, AK Parti Van milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, AK Parti İl Başkanı Emre Güray ve kurum amirleri eşlik etti.

Kaynak: AA / Mesut Varol - Güncel
MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır

TSK'dan kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama

 Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL

Sanık kürsüsüne çıkan örgüt lideri aylık gelirini açıkladı

 Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, Demokrat Parti'den istifa etti

Olaylı kongre partiyi karıştırdı! Cemal Enginyurt ve Salih Uzun istifa etti
Cüneyt Özdemir'den TSK'dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu'na sürpriz teklif

Cüneyt Özdemir'den TSK'dan ihracı istenen teğmene sürpriz teklif
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Marlon Teixeira kimdir ve kaç yaşında? Marlon Teixeira nereli? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 19 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Kızıl Goncalar 27. bölüm tek parça, full izle! Kızıl Goncalar son bölüm izleme linki Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 18 Kasım Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! AÖF SINAV TAKVİMİ: AÖF sınav tarihleri belli oldu mu? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Masterchef 18 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teğmen Ebru Eroğlu ne yaptı, neden soruşturma açıldı? Ebru Eroğlu'na ne oldu? A101 21 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 21 Kasım Perşembe A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? BİM 19 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de hangi aktüel ürünler var? 19 Kasım Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Ebru Eroğlu kimdir, ihraç edildi mi? Teğmen Ebru Eroğlu kaç yaşında ve nereli? Salih Uzun kimdir? Salih Uzun kaç yaşında, nereli? Salih Uzun'un hayatı ve kariyeri!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.