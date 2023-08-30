Bakan Osman Aşkın Bak: "Dik duruşumuzdan taviz vermeden kutlu yürüyüşümüze devam edeceğiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki Zafertepeçalköy Zafer Anıtı'nda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama törenlerine katıldı. Bakan Bak, "Dünyada söz sahibi güçlü bir Türkiye kimilerini rahatsız etse de onurlu ve dik duruşumuzdan taviz vermeden kutlu yürüyüşümüze devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nda yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Törende konuşan Konuşan Bakan Bak, 30 Ağustos Başkomutan Meydan Muharebesinin, Türk tarihinin eşsiz destanlarla dolu olduğunu ifade etti. Bak, "30 Ağustos, Büyük Taarruz'un zaferle taçlandığı bir kahramanlık öyküsüdür. 30 Ağustos inancın, azmin mücadelenin öyküsüdür. İnanç, azim ve mücadele işte bunlar Türk milletinin en temel özellikleridir. Dolayısıyla bize Başkomutanlık Meydan Muharebesini kazandıran hem askeri ve siyasi daha hem de milletimizin bu eşsiz karakteridir. Dün bize bir istiklal ve istikbal kazandıran o ruh bugün hala diridir, canlıdır ve bizi ayakta dimdik tutan, gücün kaynağı burada saklıdır. Görüyoruz ve biliyoruz ki Sultan Alparslan'ın Gazi Mustafa Kemal'in emaneti emin ellerde. Ahlat'tan Söğüt'e, Söğüt'ten Dumlupınar'a uzanan hikayemizi bu gençler devam ettirecek. Çalışarak, okuyarak, üreterek, inanarak, vazgeçmeden, yılmadan, sebat ederek, hayal kurarak o hayalin peşinde koşarak başaracaksınız gençler bunu. Siz, hayallerinize ve ideallerine doğru yol alırken ihtiyacınız olan her anda biz yanınızda olacağız. Sizi, hayallerinizi, fikirlerinizi, projelerinizi, bütün imkanlarınızla destekleyeceğiz. Ağustos ayı Türklerin zaferler ayıdır. Malazgirt'ten Mohaç'a, Sakarya'dan Dumlupınar'a biz bugün o ihtişamlı mazimizin üzerine bina edilmiş bir Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ilhamını işte o büyük zaferlerden alıyoruz. Bilimde, teknolojide, savunma sanayinde, sanatta, eğitimde, kültürde ve sporda dünyaya mührümüzü vuracak büyük atılımlar gerçekleştiriyoruz. Söyleyecek sözlerimiz var, hayallerimiz var. İçeride ve dışarıda maruz kaldığımız türlü oyunlara ve tuzaklara rağmen çalışmaktan, üretmekten ve sancağı hep ileriye taşımaktan geri durmayacağız. Dünyada söz sahibi güçlü bir Türkiye kimilerini rahatsız etse de onurlu ve dik duruşumuzdan taviz vermeden kutlu yürüyüşümüze devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nda yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Tören sonrası Jandarma Özel Asayiş Komutanlığınca "Üzüm Salkımı" gösterisi ve Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşu yapıldı. Gösteriler izleyenlerin adeta nefesleri kesti. - KÜTAHYA