Gençlik ve Spor Bakanı Antrenörler Günü'nü Kutladı
Bakan Osman Aşkın Bak, Antrenörler Günü dolayısıyla sosyal medya üzerinden antrenörlere teşekkür ederek, sporun her aşamasındaki katkılarını vurguladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 21 Haziran Antrenörler Günü'nü kutladı.
Bakan Bak, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Bugün, sporun kahramanlarını selamlıyoruz. Spor tesisine atılan ilk adımdan madalya kürsüsüne kadar her aşamada büyük emekleri olan antrenörlerimizin Antrenörler Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Güncel