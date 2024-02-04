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Gençler Narenciye Hasadı Yaparak Çiftçilere Destek Oldu

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Anadoluyuz Biz' projesi kapsamında Hatay'a gelen öğrenciler, çiftçilere destek olmak amacıyla narenciye hasadı yaptı. 200 genç, Dörtyol ilçesindeki narenciye bahçelerinde mandalina ve greyfurt topladı ve ürünleri depremzedelere ulaştırmak üzere sandıklara yerleştirdi. Hasat etkinliği 15 Şubat'a kadar sürecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Anadoluyuz Biz" projesi kapsamında Hatay'a gelen öğrenciler, çiftçilere destek için narenciye hasadı yaptı.

Bakanlığın Gönüllülük Çalışmaları Daire Başkanı Abdullah Said Akkuş'un eşlik ettiği 46 ilden 200 genç, Dörtyol ilçesi Numuevler Mahallesi'nde narenciye hasadına katıldı.

Ağaçlardan mandalina ve greyfurt toplayan katılımcılar, ürünleri özenle sandıklara yerleştirdi.

Gençlerin hasat ettiği ürünler, konteyner kentlerdeki depremzedelere ulaştırılacak.

Akkuş, gazetecilere, hasat etkinliğinin 15 Şubat'a kadar süreceğini söyledi.

Çiftçilere de destek olunduğunu belirten Akkuş, programın Erzin, Samandağ ve Arsuz'da ilçelerindeki bahçelerde devam edeceğini anlattı.

Projeye katılan öğrencilerden Senanur Bayram ve Hatice Sevim İmamoğulları da üreticilere hasatta yardım etmek için gönüllü olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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