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Genç Parti Lideri Şahindur'dan Asgari Ücret Eleştirisi: 'Hükümet İstifa'

Genç Parti Lideri Şahindur'dan Asgari Ücret Eleştirisi: 'Hükümet İstifa'
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Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, 2025 yılı için belirlenen asgari ücreti eleştirerek, emekçileri yoksulluğa mahkum eden bu düzenin sona ermesi gerektiğini vurguladı ve hükümetin istifasını istedi.

(ANKARA) - Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, 2025 yılı için açıklanan asgari ücreti eleştirerek, "Emekçiye ölüm fermanı açıklanmıştır. Bugün artık tek gerçek talep vardır, o da hükümet istifa" dedi.

2025 yılı için asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesine tepki gösteren Genç Parti lideri Şahindur, kira artışlarının yüzde 60'a dayandığını, vergi ve harç zamlarının yüzde 44 olduğunu hatırlattı ve buna rağmen emekçiye yüzde 30 zammın dalga geçmek olduğunu vurguladı. Hükümetin istifasını isteyen Şahindur, şunları söyledi:

"Emekçiye ölüm fermanı açıklanmıştır. 22 bin lirayla sarayında bir dakika geçiremeyecek olan iktidar en az 7 milyon asgari ücretli yurttaşımızı ve ailelerini açlığa, yoksulluğa ve sefalete mahkum ediyor. TÜRK-İŞ'in verilerine göre yoksulluk sınırı yaklaşık 67 bin lira, bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' de aylık 26 bin 712 lira! Vergilere, harçlara, yeniden değerleme oranına yüzde 44 zam yaparken, kira artışı yüzde 60'ı geçmişken, elini korkak alıştırmayan hükümet emekçilere yaşam hakkı tanımayan bir ücreti, yüzde 30 gibi bir artışı layık görüyor. Maliye Bakanı utanmadan çıkıp milletin aklıyla dalga geçiyor, 'Karamsar olmak için hiçbir şey yok' diyor. Bu düzenin karşısındayız. Asgari ücretin 50 bin lira olması gerektiğini savunduk ve bunun arkasındayız. Her bir yurttaşımız için kıyameti değil refahı getirmek iktidarın boynunun borcudur. Bu borcu ödemiyorlarsa o koltuklarda oturmayacaklar! Bugün artık tek gerçek talep vardır, o da hükümet istifa!"

Kaynak: ANKA / Güncel
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