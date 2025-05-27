Genç Basketbolcular, Yaşlılara Moral Ziyareti Gerçekleştirdi

Genç Basketbolcular, Yaşlılara Moral Ziyareti Gerçekleştirdi
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Mersin'de düzenlenen Türkiye Basketbol Şampiyonası'na katılan Karşıyaka Basketbol U18 takımı, Özel Kemal Şahin Yaşlı Bakım Merkezi'ni ziyaret ederek yaşlılara gül ve hediyeler verdi. Merkez sahibinin annesinin müdahalesiyle kapanmaktan kurtulan tesisin genç basketbolcular tarafından ziyaret edilmesi, yaşlılar üzerinde duygusal bir etki bıraktı.

Genç basketbolculardan yaşlılara anlamlı ziyaret

Özel Kemal Şahin Yaşlı Bakım Merkezi'ni ziyaret eden sporcular, yaşlılara gül ve çeşitli hediyeler verdi

MERSİN - Türkiye Basketbol Şampiyonası'na katılmak üzere Mersin'e gelen genç basketbolcular, bir süre önce kapanma riskiyle karşı karşıya kalan ancak merkezin sahibinin annesinin baskısıyla hizmete devam eden Özel Kemal Şahin Yaşlı Bakım Merkezi'ni ziyaret etti. Hikayesinden etkilendikleri merkezde Karşıyaka Basketbol U18 takımının sporcuları, bir araya geldikleri yaşlılara gül ve çeşitli hediyeler verdi

Mersin'de birçok alanda faaliyet gösteren iş adamı Nihat Şahin, yaklaşık 10 yıl önce 2008'de hayatını kaybeden ağabeyi Kemal Şahin'in adını taşıyan özel yaşlı bakım ve huzurevini Mezitli ilçesinde hizmete açtı. Yıllarca çok sayıda vatandaşa hizmet veren merkezde yetişmiş personelde sıkıntı yaşamaya başlayan Şahin, merkezi kapatmaya karar verdi. Merkezde kalan bazı vatandaşlar, iş adamının annesi Haklima Şahin'e ulaşarak, memnun kaldıkları merkezin kapatılmaması için destek istedi. Bunun üzerine oğluna merkezi kapatmaması için baskı yapan anne Haklima Şahin, önceleri ara ara gelip kaldığı merkezi mesken tutarak bir süredir burada yaşamaya başladı. Gelişmeler sonucunda annesini karşısında bulan Şahin, başka şehirlerden yetişmiş personel getirmek suretiyle merkezi kapatma kararından vazgeçmek zorunda kaldı.

Gelişmelerden etkilendiler, merkezi ziyaret ettiler

Yaşanan gelişmelerden haberdar olan Karşıyaka U18 takımının teknik heyet ve sporcuları, yaşlı bakım merkezine moral ziyareti gerçekleştirdi. Bir araya geldikleri yaşlılara gül ve çeşitli hediyeler veren genç sporcular, Haklima Şahin'e de özel olarak desteklerini iletti.

Karşıyaka altyapı koordinatörü İnanç Koç, ziyarette yaptığı açıklamada, "Şahin ailesinin geçmişlerinden dolayı ismini verdikleri ve bizim için çok önemli olan yaş almış vatandaşlara böyle bir tesis kazandırdıklarını öğrendik. Biz de hem gençlerimizi yaşlılarla buluşturmak, hem de Nihat beye ve ailesine yaptıklarından ötürü en azından bir teşekkür etmek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdik" dedi.

Tesisin anlatılanın üzerinde olduğunu belirten Koç, "Avrupa standartlarında bir tesis. Gördüğümüz kadarıyla bütün misafirler hayatlarından gayet memnun, keyifli bir şekilde yaş almaya devam ediyorlar. Biz de en azından manevi olarak hem Şahin ailesine, burada çalışan emekçilere ufak da olsa bir destek vermek istedik" diye konuştu.

"Konuklarımızla ilgilenmeleri bizi mutlu etti"

Şahin İnşaat olarak İzmir'de inşaat sektöründe hizmet verdiklerini belirten Özel Kemal Şahin Yaşlı Bakım Merkezi sahibi Nihat Şahin ise, "İzmir Karşıyaka Basketbol bizim için önemli bir takım. Tabii, takımın Mersin'e gelmesi, bizim için önem arz eden Kemal Şahin Yaşlı Bakım Merkezi'ni ziyaret etmeleri ve kurumda bulunan konuklarımızla ilgilenmeleri bizi mutlu etmiştir. Teşekkür ediyoruz"diyerek duygularını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEVZİ DEMİRCAN - Güncel
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