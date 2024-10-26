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Geminbeli Tüneli Çalışmaları Sürüyor

Geminbeli Tüneli Çalışmaları Sürüyor
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AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Karadeniz ile Akdeniz'i bağlayacak Geminbeli Geçidi'ndeki tünel çalışmalarını inceledi. Çalışmaların tamamlanması ile bölgenin ulaşım altyapısı güçlenecek ve ticaret hızlanacak.

AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Karadeniz Bölgesi'ni Sivas üzerinden Akdeniz Bölgesi'ne bağlayacak 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'ndeki tünel çalışmalarını inceledi.

Geminbeli şantiyesini ziyaret eden Toy, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Büyük yatırımlara her zaman tam destek verdiklerini belirten Toş, şunları kaydetti:

"Eser ve hizmet siyasetinin en iyi örnekleriyle yatırımlarımıza devam ediyoruz. Tüneldeki çalışmalar fiziki olarak tamamlandı. Elektronik, elektromekanik işleri ile bağlantı yolundaki çalışmalar hızla devam ediyor. Geminbeli Tüneli sadece bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirmeyecek, aynı zamanda ticaretin hızlanmasına ve vatandaşların daha güvenli bir şekilde seyahat etmesine de katkı sağlayacak. Geminbeli Tüneli'nin hizmete girmesi ile Geminbeli Geçidi sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkacak."

İncelemesinde Toy'a Karayolları 16. Bölge Müdür Yardımcısı Celil Gümüşer de eşlik etti.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

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