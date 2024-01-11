Gelibolu'da Belediye Ekipleri Karla Mücadele Çalışması Yaptı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belediye ekipleri, kardan etkilenen yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede 2 gündür devam eden yağışla ana arterler ve bağlantı yollarında sıkıntı yaşanmaması için çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında kar küremesi yapılıp tuzlama gerçekleştirildi.

Kapanan köy yollarına da destek veren ekipler, buzlanma nedeniyle araçlarıyla mahsur kalan vatandaşları kurtardı.