Gelibolu'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri yapıldı.

İlk tören, Gelibolu 2. Kolordu Komutanlığı önündeki Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çakır tarafından çelenk bırakılmasıyla başladı. Program, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam eden kutlamalarda, Milli Eğitim Bakanlığının mesajı okundu.

Emekli öğretmen Aytuğ Kurular ile göreve yeni başlayan öğretmen Sultan Kapla, katılımcılara hitap etti.

Şehit öğretmenlerle ilgili sunumun ardından. Gelibolu Anadolu Lisesi 12-C sınıfından Fadime Nasali, "Ben öğretmenim" şiirini okudu.

Anı yarışmasının ödül törenine yer verilen programda, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Gelibolu Anadolu Lisesi öğretmenlerinden oluşan koronun söylediği şarkılarla tören sona erdi.

Törenin ardından Öğretmenevi'nde Gelibolu Kaymakamlığı tarafından öğretmen ve davetlilere ikramlarda bulunuldu.

Ayrıca, Gazi Süleyman Paşa Camisi'nde şehit ve ebediyete intikal eden öğretmenler için Mevlid-i Şerif okutuldu. Şehit öğretmen Nuriye Ak'ın Bolayır köyündeki kabri ziyaret edilerek dua okundu ve çiçek bırakıldı.

Törenlere, Gelibolu kaymakamı Bekir Abacı, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ferat Vural, Belediye Başkanı Mustafa Özacar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.