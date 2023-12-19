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Gelibolu 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Ana Sınıfı Öğrencileri Yerli Üretimi Kutladı

19 Aralık 2023 15:00 Güncelleme: 15:02 Abone Ol

Gelibolu 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, 'Tutum, Yatırım ve Yerli Malları Haftası'nı kahve telvesiyle resim yaparak kutladı. Öğrenciler, yerli ürünleri sergileyerek Türk kahvesinin tadını çıkardı ve telvesiyle resim yaptı. Öğretmenler tarafından öğrencilere yerli üretimin önemi hakkında bilgi verildi.