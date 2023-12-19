Gelibolu 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Ana Sınıfı Öğrencileri Yerli Üretimi Kutladı
Gelibolu 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, 'Tutum, Yatırım ve Yerli Malları Haftası'nı kahve telvesiyle resim yaparak kutladı. Öğrenciler, yerli ürünleri sergileyerek Türk kahvesinin tadını çıkardı ve telvesiyle resim yaptı. Öğretmenler tarafından öğrencilere yerli üretimin önemi hakkında bilgi verildi.
Gelibolu 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu ana sınıfı öğrencileri "Tutum, Yatırım ve Yerli Malları Haftası"nı kahve telvesiyle resim yaparak kutladı.
İlçenin yerli ürünlerini sınıflarında sergileyen öğrenciler, önce Türk kahvesinin tadına baktı, ardından telvesiyle resim yaptı.
Giydikleri kostümlerle müzikli tekerlemeler eşliğinde meyveleri tanıtan öğrencilere öğretmenleri tarafından yerli üretimin önemine ilişkin bilgi verildi.