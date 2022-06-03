Gelecek Partisi İstanbul Teşkilatı Bolu'da Kampa Girdi - Haberler

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın Bolu'da düzenlenen 3 günlük kampı bugün başladı. Kampa, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu ve parti yöneticileriyle İstanbul il ve ilçe yöneticileri katılacak.

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı; Gelecek Partisi İstanbul Teşkilatının Bolu'da bugün üç gün sürecek kampa girdiğini duyurdu. Bugün başlayan ve üç gün sürecek kamp, 3-4-5 Haziran günlerini kapsıyor.

"BAŞKA YAZ YOK, BU SON YAZ"

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin'in konuyla ilgili yazılı açıklaması şöyle:

"Türkiye artık seçim sathına girmiştir. Seçimler ister 2023 Haziran'ında olsun, ister sonbaharda olsun 'başka yaz yok, o da bu yaz.' Bu yüzden İstanbul'da bu son yazı tam anlamıyla değerlendirmek için 100 günlük bir kampanya dönemini başlatıyoruz. Bu kamp programı ile başlatacağımız 100 günlük kampanya dönemimizde Genel Başkanımız ve tüm teşkilatımızla birlikte sahada olacağız ve bütün İstanbul'a dokunacağız."

ANKA / Güncel