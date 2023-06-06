Gediz'de Polisler Şüpheli Şahsın Üzerinde Uyuşturucu Buldu

Kütahya'nın Gediz ilçesinde devriye görevinde bulunan polisler şüphelendikleri A.S. isimli şahsın üzerinde yaptıkları aramada uyuşturucu ve silah buldu.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde hırsızlık ve asayiş suçlarının önlenmesine yönelik devriye görevinde bulunan polisler şüphelendikleri şahsın üzerinde yaptıkları aramada uyuşturucu buldu.

Edinilen bilgiye göre, devriye gezen polis ekipleri pazaryerinde A.S. isimli şahsın hareketlerinden şüphelendi. Şüphe üzerine durdurulan şahıs üzerinde yapılan aramada 3,16 gram esrar ve 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan PAYP ele geçirildi.

Gediz polisi daha sonra şahsın evinde de yaptığı adli aramada 1 adet Tabanca, 69 adet dolu tabanca fişeği ve 7 adet av fişeği, 3 kutu tüfek saçması ve 1 adet bıçak buldu.

Gözaltına alınan A.S. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - KÜTAHYA