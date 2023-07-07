Gebze'de seyir halindeki vinç alev aldı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halinde olan bir vinç, motorundan çıkan dumanlar nedeniyle alev aldı. Vinç sürücüsü aracı yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi ancak araç kullanılamaz hale geldi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir vinç seyir halindeyken alev alıp yandı.
İnönü Mahallesi Terminal Caddesi'nde Hasan Aslan'ın kullandığı 41 UE 458 plakalı vincin motorundan duman yükselmeye başladı.
Seyir halindeyken alevleri fark eden Aslan, aracı yol kenarına park edip itfaiyeden yardım istedi.
Gelen itfaiye görevlilerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel