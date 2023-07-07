Gebze'de seyir halindeki vinç alev aldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halinde olan bir vinç, motorundan çıkan dumanlar nedeniyle alev aldı. Vinç sürücüsü aracı yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi ancak araç kullanılamaz hale geldi.