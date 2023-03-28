Gazzeliler açlık grevindeki Filistinli tutukluyla dayanışma için Kızılhaç önünde teravih kıldı

Gazzeliler, 52 günden bu yana açlık grevinde olan Filistinli tutuklu Hıdır Adnan ile dayanışmak amacıyla Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) binası önünde teravih namazı kıldı.

Gazzeliler, 52 günden bu yana açlık grevinde olan Filistinli tutuklu Hıdır Adnan ile dayanışmak amacıyla Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) binası önünde teravih namazı kıldı.

"Keyfi tutuklanmayı reddederek" açlık grevine başlayan Adnan için bir araya gelen Filistinliler, İsrail hapishanelerindeki tutukluların kurtulması için dua etti.

İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Yasir Muzhir, namazın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adnan'ın sağlık durumunun kötüleştiğini söyledi.

Adnan'ın, keyfi tutuklanmasını protesto etmek için 52 gündür açık grevi yaptığını belirten Muzhir, uluslararası toplumu, insan hakları kurumlarını ve Uluslararası Kızılhaç Komitesini, sorumluluklarını yerine getirmeye ve Adnan'ı serbest bırakması için İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.

Hıdır Adnan'ın açlık grevleri

İsrail tarafından İslami Cihad Hareketi'ne üye olmakla suçlanan 44 yaşındaki Adnan, 2012'den bu yana birçok kez gözaltına alınarak "idari tutukluluk" uygulamasıyla hapse mahkum edilmişti.

Adnan, idari tutukluluğa tepki amacıyla 2012 yılında 66 gün, 2015'te 52, 2018'de 59, 2021'de 25 gün açlık grevi yapmıştı. Adnan, halihazırda 5 Şubat'ta başladığı açlık grevine devam ediyor.