Gazze'deki İnsani Kriz ve Süper Lig Maçları

İsrail'in Gazze kentini işgal altına almak için onayladığı yeni planlar ve bölgedeki insani kriz gelişmeleri takip ediliyor. Ayrıca, Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'in ikinci hafta maçları gerçekleştirilecek.

6 Nisan 1920

1-? ? İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamasına, Gazze'ye sürdürdüğü saldırıların yansımalarına ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

1- Trendyol Süper Lig'in 2. haftasına TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK, Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor, RAMS Başakşehir-Kayserispor ve Beşiktaş-ikas Eyüpspor maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/Ankara/19.00/İstanbul/21.30/21.30) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'in ikinci haftası, Sivasspor-Bodrum FK, İmaj Altyapı Vanspor FK-Esenler Erokspor, Manisa FK-Atakaş Hatayspor ve Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK karşılaşmalarıyla sürecek.

(Sivas/Van/19.00/Manisa/Sakarya/21.30) (Fotoğraflı)

