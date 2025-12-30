Gazze'de soykırımdan sağ kurtulanlar bu kez çadırlarda hayatta kalmanın savaşını veriyor

Gazze Şeridi'nde İsrail'in iki yıl boyunca sürdürdüğü soykırımdan sağ kurtulan Filistinliler, bu kez kış mevsimiyle birlikte etkisini artıran şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle derme çatma çadırlarda hayatta kalmanın mücadelesini veriyor.

İsrail'in saldırılarında evleri yıkılan ya da göçe zorlanan yüz binlerce Filistinli, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yıpranmış çadırlarda üçüncü kışını geçiriyor.

Bu yıl kış mevsiminin başlamasından bu yana ise bölge üçüncü kez şiddetli soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi.

Gazze halkı şiddetli yağış ve fırtınayla birlikte abluka ve yıkımın neden olduğu ağır koşullar altında hayatta kalmaya çalışırken, Filistinli yetkililer ve uluslararası kurumlardan da bölgedeki durumun vahametine ilişkin peş peşe açıklamalar yapılıyor.

Yağmur ve fırtınanın ortasında çadırlarda yaşam mücadelesi veriliyor

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, İsrail'in soykırımından sağ kurtulan ancak saldırılar nedeniyle yurtlarından koparılan ve çadırlara mahkum edilen Filistinlilerin, soğuk havayla birlikte insanlık dışı koşullarda hayatta kalma mücadelesini gözler önüne seren bir video paylaştı.

Görüntülerde, çamur ve su birikintileri içinde kalan kamplarda, şiddetli rüzgarın uçurduğu çadırların direklerini tutmaya çalışan, ayakta durmakta dahi güçlük çeken insanların çaresizliği yer alıyor.

Çadırların içinde de manzara farklı değil; yağmur suları zemini tamamen kaplarken, Filistinlilerin barınmaya çalıştığı dar alanlar çamurlu su birikintilerine dönüşmüş durumda.

Çaresiz insanlar sahip oldukları birkaç parça eşyayı ve battaniyeyi ıslanmaktan koruyabilmek için büyük çaba harcıyor.

Videoda, sular altında kalan çadırların Filistinlileri ne gece ayazından ne de şiddetli yağmurdan koruyabildiği görülüyor.

Maruf, söz konusu görüntüleri, "Gazze halkı kış gecelerini şiddetli yağmur ve fırtınanın ortasında işte böyle geçiriyor." ifadeleriyle paylaştı.

Videoda ayrıca Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kenti sahilinden görüntülere de yer veriliyor.

Gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur ve kuvvetli rüzgarın çadırları sürükleyip sular altında bıraktığı görülürken, Filistinlilerin su ve çamur içinde kalan eşyalarını kurtarmaya çalıştığı dikkati çekiyor.

"Daha fazla yağmur; daha fazla insani acı, umutsuzluk ve ölüm demek"

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Daha fazla yağmur; daha fazla insani acı, umutsuzluk ve ölüm demek." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, "Sert kış koşulları, iki yılı aşkın süredir devam eden acıları daha da derinleştiriyor. Gazze'de insanlar, sular altında kalan yıpranmış çadırlarda ve yıkıntıların arasında hayatta kalma mücadelesi veriyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in ablukayı ve yardım girişini kısıtlamayı sürdürmesi halinde Gazze'de daha fazla acının kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

Yeni felaketler kapıda

Gazze Belediyesi Sözcüsü Hüsnü Muhenna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediyenin son derece zor ve istisnai koşullar altında çalıştığını belirtti.

Muhenna, "Altyapının büyük ölçüde tahrip edilmesi ve belediyenin neredeyse tamamen işlevsiz hale getirilmesi nedeniyle her yağışlı hava, insani bir krize acil duruma dönüşüyor." dedi.

Şiddetli hava koşullarının, rüzgara ve yağmura dayanaksız çadırlarda yaşayan sivillerin hayatını daha da zorlaştırdığını belirten Muhenna, başka barınma imkanı bulamadıkları için çaresizce hasar görmüş ve yıkılma riski taşıyan yapılara sığınmak zorunda kalan sivillerin de büyük tehlike içinde olduğunu vurguladı.

Muhenna, "Belediye neredeyse yok denecek imkanlarla çalışıyor. Savaş öncesinde sahip olunan kapasitenin yalnızca yüzde 15'iyle faaliyet yürütülebiliyor. Çünkü 135 belediye aracı ve ekipmanı tamamen ya da kısmen tahrip edildi." diye konuştu.

Gazze'de aralık ayının başından bu yana etkili olan şiddetli soğuk, rüzgar ve yağış, 6'sı çocuk 25 Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Gazze'deki sivil savunma biriminin daha önce yaptığı açıklamaya göre, İsrail saldırıları sonucu evleri yıkılan ve çadırlarda yaşayan yerinden edilmiş kişilerin barındığı merkezlerin yaklaşık yüzde 90'ı sular altında kaldı.

Hükümet Medya Ofisinin daha önce paylaştığı verilere göre ise ilkel çadırlar ve barınaklarda yaşayan yaklaşık 1,5 milyon Filistinliden 250 bini kötü hava koşullarından doğrudan etkilendi.

Ayrıca İsrail saldırıları sırasında hasar gören çok sayıda yapı, yağmur ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle çöktü.

Filistinliler, İsrail'in Gazze'deki yapıların büyük bölümünü tahrip etmesi ve konteyner evler ile inşaat ve yeniden imar malzemelerinin girişini engellemesi nedeniyle çatlamış ve yıkılma tehlikesi bulunan yapılarda yaşamaya zorlanıyor.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen, İsrail'in anlaşmada yer alan insani, gıda ve tıbbi yardım ile konteyner evlerin girişine ilişkin taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle yaşam koşullarında kayda değer bir iyileşme olmadı.