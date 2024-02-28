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Gazze'de İsrail saldırganlığı nedeniyle kıtlık yaşanıyor

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Filistin'in BM Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, Gazze'de İsrail'in devam eden saldırganlığı nedeniyle kıtlık yaşandığını ve durumun her geçen gün kötüleştiğini belirtti.

GAZZE, 28 Şubat (Xinhua) -- Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, Gazze'de an itibarıyla kıtlık yaşandığını ve kıtlığın İsrail'in devam eden "suç niteliğindeki saldırganlığı" yüzünden her geçen gün daha da kötüleştiğini söyledi.

Silahlı çatışmalarda sivillerin korunması gündemiyle Salı günü toplanan BM Güvenlik Konseyi'ne hitap eden Mansur, "Bir an için durup bunun aslında ne anlama geldiğini düşünmeliyiz" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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