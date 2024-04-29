Gaziosmanpaşa'da Makas Atan Sürücüye Yüksek Cezai İşlem

Gaziosmanpaşa'da makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 8 bin 509 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkisinde aracıyla makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, aracın plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen sürücü H.K. polis ekiplerince yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atmak", "trafik düzeni ile ilgili diğer kural ve yasaklara uymamak", "saygısızca araç kullanmak" ve "yakın takip" maddelerinden 8 bin 509 lira trafik cezası kesildi.

H.K. "ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere Sultangazi Esentepe Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.