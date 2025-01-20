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Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında fotoğrafları inceledi ve çeşitli kategorilerdeki en beğendiği kareleri seçti. Çeber, fotoğrafların yüksek sanat eseri niteliğinde olduğunu vurguladı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çeber, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi" fotoğrafını seçen Çeber, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lokman İlhan'ın "Derin tehdit" başlıklı karesine oy verdi.

Kemal Çeber, "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Gruptan ayrı", "Günlük Hayat" kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Oyun peşinde", "Spor" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Buruk bakış" fotoğrafını seçti.

Vali Çeber, her yıl olduğu gibi bu yıl da fotoğrafları seçerken çok zorlandığını belirterek, "Arkadaşlar birbirinden güzel kareler yakalamış. Anadolu Ajansı bunu artık sanat olarak yapıyor. Bir karede yüzlerce sayfada anlatılabilecek görseller sundular. Ben her karede çok zorlandım. Ama gerçekten bana geçen yılı da hızlıca bir daha yaşattılar. Fotoğrafların hepsi birbirinden anlamlı ve birbirinden daha kabiliyetli ve yüksek sanat eserleri. Anadolu Ajansının tüm foto muhabirlerini tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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