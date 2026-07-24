Gaziantep'te gezici bayiden 16 milyon TL'lik büyük ikramiye

GAZİANTEP'te Karagöz Mahallesi'nde 28 yıldır gezici bayi olarak hizmet veren Hasan Urlu'dan alınan Altın Yumurta Kazı Kazan kartından 16 milyon TL'lik ikramiye çıktı. Gezici bayi Urlu, müşterinin kendisinden 10'a yakın Kazı Kazan kazıyıp son kartta 16 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi bulduğunu ve müşteri ile kendisinin büyük bir coşku yaşadığını söyledi. Urlu, "Ben Gaziantep'te şanslı bayiyim. Daha önce de kazandırdığım büyük ikramiyeler olmuştu" dedi.

Kazı Kazan şans oyunlarından biri olan Altın Yumurta'nın büyük ödülü Gaziantep'te bir vatandaşa çıktı. Şansını denemek isteyen vatandaş Karagöz Mahallesi'nde gezici bayi olarak hizmet veren Hasan Urlu'dan 10'a yakın kart satın aldı. Son kartı olan Altın Yumurta'dan 16 milyon TL'lik büyük ikramiye kazandı. Şanslı vatandaş ikramiyenin kendisine çıktığını görünce büyük sevinç yaşadı. Gezici bayi olarak hizmet veren Urlu ise daha önce de büyük ikramiyeler kazandırdığını ve kendisinin Gaziantep'te şanslı bayi olarak bilindiğini söyledi.

'GAZİANTEP'İN EN ŞANSLI BAYİSİYİM'

Hasan Urlu, Gaziantep Karagöz Caddesi üzerinde 28 yıldır aynı işi yaptığını ve işinden çok memnun olduğunu söyledi. Müşterisinin yaklaşık 10 Kazı Kazan kartı kazıdıktan sonra Altın Yumurta'dan 16 milyon TL'lik büyük ikramiye tutturduğunu söyleyen Urlu, " 1998 yılından bu yana 28 yıldır bu işi yapıyorum. Bu zamana kadar hep Gaziantep'te yaptım. İşimden çok memnunum. Altın Yumurta Kazı Kazan kartından 16 milyon TL kazandırdım. Müşteri geldi Altın Yumurta kazımak istedi ve kazıdı. Kartında 16 milyon TL çıktı. Ben de hem çok şaşırdım hem çok sevindim. Kartı alan kişi de çok mutlu oldu, sevindi. Devamını da bekliyorum. Çok ikramiye kazandırdım ben burada" dedi.

'BÜYÜK İKRAMİYENİN ARDINDAN OYUNSEVERLERİN İLGİSİ DE ARTTI'

Son kazandırdığı 16 milyon TL'lik büyük ikramiyenin ardından oyunseverlerin ilgisinin de arttığını söyleyen Urlu, "Beni Gaziantep'te şanslı bayi olarak adlandırıyorlar. Müşterilerim de çok fazla. Özellikle bu son verdiğim 16 milyon TL'den sonra müşteri potansiyelimde de artış oldu. Yıllardır bu işi yapıyoruz. Çıkmaz dememek gerekiyor. Herkes şansını denemeli. Gaziantep çok sıcak bir il olduğu için en yoğun müşteri saatlerim sabah saatleri ile akşamüzeri saatleri oluyor. İşlerimiz çok güzel. Vatandaşlardan da yoğun ilgi var. Daha önce de çok defa ikramiyeler kazandırdım. Bu ikramiyeyi de kazandırdığım için müşterilerim daha da çok arttı. Şu anda 16 milyon TL ikramiye kazandırdığım için Altın Yumurta'ya talep çok fazla" diye konuştu.

'KAZI KAZANDA HERKESİN YÜZÜ GÜLÜYOR'

Kazı Kazan'da herkesin şansını denemesi gerektiğini söyleyen Urlu, "Müşteri 10'a yakın kart kazıdı. En sonunda 16 milyonu tutturdu. Kartı istedim müşterimden ve bir de fotoğrafını çektim kartının. Müşterim de ben de çok memnun oldum. Büyük ikramiyeyi Gaziantep'imize kazandırdık. Diğer müşterilerimi de bekliyorum onları da mutlu ederim inşallah. Kazı Kazan'da herkesin yüzü gülüyor" dedi.

'16 MİLYON TL'LİK BÜYÜK İKRAMİYEYİ DUYDUM ŞANSIMI BEN DE DENEMEK İSTEDİM'

Oyunseverlerden Cuma Çapkın, Gaziantep'te 16 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çıktığını duyunca bayiye gelip şansını denemek istediğini söyledi. Ara ara Kazı Kazan oynadığını ve şansın kendisine de gülmesini istediğini söyleyen Çapkın, "Gaziantep'te 16 milyon TL'lik ikramiye çıktığını duydum ve ben de oynamak için geldim. Ara ara zaten Kazı Kazan oynuyordum. İkramiyenin Gaziantep'e çıkmasından dolayı ben de mutlu oldum. Ama buranın şanslı bayi olduğunu biliyorum. Daha önce de kazandırdığı büyük ikramiyeler olmuştu. Oyunseverler şanslarını denesinler diyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı