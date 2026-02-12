Haberler

Gaziantep'te "Ticaret Müşavirleri ile Buluşma Etkinliği" düzenlendi

Gaziantep'te 'Ticaret Müşavirleri ile Buluşma Etkinliği' düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

GAİB tarafından düzenlenen etkinlikte, ticaret müşavirleri ihracatçılarla bir araya gelerek hedef pazarlara dair güncel bilgiler paylaştı.

Gaziantep'te, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) tarafından "Ticaret Müşavirleri ile Buluşma Etkinliği" gerçekleştirildi.

GAİB'ten yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı koordinesinde GAİB hizmet binasında düzenlenen etkinlikte görev sürelerini tamamlayan Ticaret müşavirleri ile ihracatçılar bir araya geldi.

GAİB'e üye 72 firma temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilen 262 görüşmede, Almanya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Irak, İran, İspanya, İtalya, Japonya, Libya, Nijerya, Polonya, Romanya ve Rusya'da görev yapmış ticaret müşavirlerinden hedef pazarlara ilişkin güncel bilgiler alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, ticaret müşavirlerinin sahadaki bilgi ve tecrübelerinin ihracatçılar için değer taşıdığını belirtti.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu

Merkez Bankası enflasyon tahminini artırdı! İşte yeni rakamlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maaş hesabı sil baştan! Emekliler için yeni zam sistemi geliyor

Maaş hesabı sil baştan! Emekliler için yeni zam sistemi geliyor
Okulu basıp katliam yapan saldırganın transseksüel bir genç olduğu tespit edildi

İşte okulu basıp katliam yapan saldırgan
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu

Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
Beren Saat ilk şarkısının klibiyle hayranlarını şaşırttı

İlk şarkısını çıkardı, klibini görenler tanıyamadı
Maaş hesabı sil baştan! Emekliler için yeni zam sistemi geliyor

Maaş hesabı sil baştan! Emekliler için yeni zam sistemi geliyor
CHP'li vekilden Meclis'te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti

Milletvekilinden inanılmaz iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti
Yıllar sonra gelen itiraf! Ali Koç, Arda Güler için 'Bu kadar para eder mi?' demiş

Ali Koç'un Arda için ne dediğini tahmin edemezsiniz