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Gaziantep'te Nakliyatçılar Sitesi İçin Temel Atıldı

Gaziantep'te Nakliyatçılar Sitesi İçin Temel Atıldı
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 185 bin metrekare alanda Nakliyatçılar Sitesi projesinin temelini attı. Proje, 15 farklı meslek grubunu bir araya getirecek ve 150 bin kişiye istihdam sağlayacak. Başkan Fatma Şahin, projenin Türkiye için stratejik önem taşıdığını belirtti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi (BÜSEM) kapsamında 185 bin metrekare alanda yapılan Nakliyatçılar Sitesi için temel atma töreni düzenlendi.

15 farklı meslek grubunun bir araya geleceği projede, hem çarpık kentleşmenin önüne geçilmesi hem de sektörlerin daha verimli çalışması hedefleniyor.

Gıda, ayakkabı, baharat, nakliyat gibi sektörlerin yanı sıra geri dönüşümcüler ve hurdacıların da taşınacağı BÜSEM'de, 150 bin kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Nakliyatçılar Sitesi'nde 327 dükkan hizmet verecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, törende yaptığı konuşmada, projenin sadece Gaziantep için değil, Türkiye için de stratejik bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Kentin dayanışma ve kardeşlik ruhuyla örnek bir model oluşturduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Bu şehirde şu an da 100 bin çocuk Türkçe öğrendi ve şehrin içerisinde yaşıyor. Bu sizin başarınız, bu insanlık başarısıdır. Şimdi gidiyorlar ve günde 30 kişi dönüyor. Abonelikten takip ediyoruz ve günde 30 kişi aboneliği kesiyor. Gönüllü ve onurlu geri dönüş. Önce baba gidiyor evine bakıyor. Halep'i harap etmişler. Halep ile 2005'te kardeş şehirdik. Ortak Bakanlar Kurulu toplantısı vardı Osmaniye'den Halep'e demir yolu konuşuyorduk. O zaman zalim Esed bugün mülteci oldu. Rabbim adaletlidir. Onlar bizim gönül, ticaret ve kültür elçimiz olarak dönüyor. Bu bölgeyi büyük bir destinasyona çevirdiğimizde Halep'te Türkçe bilen çocuklarımız da yetiştiğinde serbest bölge olarak muhteşem bir kalkınma projesi yapacağız. En kötüsü geride kaldı. Önümüz aydınlık, inanmadığım hiçbir şeyi söylemem."

Başkan Şahin, ilerleyen süreçte Suriye ile ilişkileri daha da artırmak istediklerini ifade etti.

Proje bittiğinde oradaki esnafın "hakkınızı helal edin" sözlerinin kendilerine yeteceğini aktaran Şahin, "Hakkımız helal olsun dedirmek için buradayız. Hep birlikte bunu başaracağız ve bu şehrin ticaretin taşımacılığın da başkenti ana damarı yapacağız. Huzurun mutluluğun kardeşliğin başkenti yapacağız inşallah." diye konuştu.

Daha sonra proje için temsili start butonuna basıldı.

Programa, MHP Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Sermet Atay, AK Parti İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, MHP Gaziantep İl Başkanı Mustafa Bozgeyik, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
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