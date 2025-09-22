Gaziantep'te Göç Sivil Etkileşim Sempozyumu Düzenlenecek

Gaziantep Kent Konseyi tarafından 25-26 Eylül tarihlerinde "Gaziantep Göç Sivil Etkileşim Sempozyumu" gerçekleştirilecek.

Kent Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Kent Konseyi Göç ve Sığınmacılar Çalışma Grubunca düzenlenen, göç, sığınmacılar ve uyum politikalarının ele alınacağı sempozyumda, akademisyenler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri, gazeteciler ve kentin farklı paydaşları bir araya gelecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Yusuf Erdem Güzelbey, yıllardır on binlerce Suriyeli göçmeni ağırlayan Gaziantep'te bu misafirlikten doğan bazı olanaklarla sorunların da olduğuna dikkati çekti.

Suriyeli göçmen nüfusunun yoğunluğu, kültürel ve dilsel yaşanan farklılık, sahip oldukları farklı yaşam tarzlarının bir karakter ve kimliği olan Gaziantep'te bazı farklılıkları gündeme getirdiğini anlatan Güzelbey, şunları kaydetti:

"Ayrıca Suriyeli işletmelerdeki kayıt dışılık, ticari ağlar ve aile işletmesi olma durumu gibi nedenlerle yerli esnafın rekabet şansının düşmesi, aynı şekilde göçmen çalışmasındaki kayıt dışılık ve düşük ücret gibi nedenlerle Türk işgücünün maruz kaldığı ücret rekabeti gibi nedenler, Gaziantep kamuoyunda Suriyeli göçmenlere yönelik olumsuz tutumda etkili olmuşlardır. Biz de sempozyumumuzda Suriyelilere taraftar olsun veya karşı olsun farklı görüşlere sahip insanların birbirleriyle konuşup etkileşime girecekleri, 15 yıllık bu sürecin karşılıklı etkileşimi ve sonuçlarını raporlayacak bir ortam amaçlamaktayız. Suriyelilerin gönüllü geri dönüş sürecinin nasıl ilerlediğinin konuşulacağı, şehirde kalmayı planlayan Suriyelilerin, bundan sonraki süreçteki durumu, ilgili yasalarda tamamlanması gereken hususların konuşulması öncelikli olacaktır. Amacımız konuşma, etkileşim ve birbirini anlama ortamı yaratmaktır. Bu süreçle ilgili atılması gereken adımları belirleyerek ilgili kurumlara bunu rapor olarak sunacağız. Gaziantep'in geleceği için birlikte düşünmek ve çözüm üretmek üzere tüm Gazianteplileri sempozyuma bekliyoruz. Bu bir akademik çalışma değil, paydaşların buluşacağı, farklı düşüncelerin de dile getirilebileceği bir ortam olacaktır."

Güzelbey, Gaziantep'te geçmişten gelen "ortak akıl" mekanizmasının olduğunu, bu mekanizmayı daha aktif kullanmayı hedeflediklerini belirterek, 6 üniversiteden akademisyenlerin yanı sıra bölgedeki Suriyelerin göçüyle ilgili sürece birebir tanıklık eden basın mensuplarının da katılacağı sempozyum, 25-26 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceğini vurguladı.