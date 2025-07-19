Gaziantep'te Dolandırıcılık Operasyonu: 30 Gözaltı, 27 Tutuklama

Gaziantep'te düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 27'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yüksek kazanç sağlanacağı vaadiyle vatandaşları dolandıranların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen 31 adreste yaptıkları aramada, tabanca, şarjör, tablet, kayıt cihazı, 4 flaş bellek, hafıza kartı, akıllı saat, 17 cep telefonu, 35 telefon kartı, 8 kimlik kartı ve 106 milyon lira ele geçirdi, 30 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.