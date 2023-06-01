Gaziantep'te Arpa ve Buğday Tarlasında Yangın

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, buğday ve arpa ekili arazide yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 1500 dönüm alanda ekili ürünler küle söndü.

Yangın, sabah saatlerinde Beyler Mahallesinde meydana geldi. Leçe mevkiinde arpa ve buğday ekili arazide bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla araziye itfaiye ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerine çiftçiler de traktörleriyle destek verdi. 3 saatte kontol altına alınan yangında 1500 dönüm ekili alan yanarak küle döndü.