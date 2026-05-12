Gaziantep Valiliğinden hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama Açıklaması

Gaziantep Valiliğince, 3 Mayıs'ta kentte yaşanan sağanak ve sonrasında yaşanan olumsuzlukların ardından kurumlar tarafından yapılan hasar ve zarar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama yapıldı.

Valiliğin ABD merkezli X hesabından yapılan açıklamada, 3 Mayıs 2026 tarihinde kentte görülen sağanak ve kuvvetli rüzgar afetinin hemen ardından Defterdarlık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hasar ve zarar tespit çalışmalarının başladığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün itibarıyla Defterdarlık tarafından sel, su baskını ve eşya zararına yönelik 998 zarar tespiti yapılmış ve bu tespitler kapsamında 3 milyon 640 bin 100 TL ödeme gerçekleşmiştir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz tarafından ise yapısal zarar ve çatı hasarı için toplam 775 bina ve 10 bin 264 bağımsız bölümde hasar tespit çalışması yapılmış, 126 kişiye 6 milyon 32 bin 100 TL ödeme yapılmıştır. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışmalarda afetten etkilenen toplam 422 bin dekar arazideki ürün zararları peyderpey tespit edilmeye devam etmektedir. Zarar ve hasar tespit çalışmaları ile bu tespitlere ilişkin ödemeler sürmektedir."