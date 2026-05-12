Gaziantep Valiliğinden hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Gaziantep Valiliği, 3 Mayıs'ta meydana gelen sağanak ve rüzgar afetinin ardından hasar ve zarar tespit çalışmalarının detaylarını açıkladı. Toplamda milyonlarca liralık ödeme yapıldığı belirtildi.

Valiliğin ABD merkezli X hesabından yapılan açıklamada, 3 Mayıs 2026 tarihinde kentte görülen sağanak ve kuvvetli rüzgar afetinin hemen ardından Defterdarlık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hasar ve zarar tespit çalışmalarının başladığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün itibarıyla Defterdarlık tarafından sel, su baskını ve eşya zararına yönelik 998 zarar tespiti yapılmış ve bu tespitler kapsamında 3 milyon 640 bin 100 TL ödeme gerçekleşmiştir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz tarafından ise yapısal zarar ve çatı hasarı için toplam 775 bina ve 10 bin 264 bağımsız bölümde hasar tespit çalışması yapılmış, 126 kişiye 6 milyon 32 bin 100 TL ödeme yapılmıştır. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışmalarda afetten etkilenen toplam 422 bin dekar arazideki ürün zararları peyderpey tespit edilmeye devam etmektedir. Zarar ve hasar tespit çalışmaları ile bu tespitlere ilişkin ödemeler sürmektedir."

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBüşra Köse:

876 bina hasarı 10 bin bağımsız bölüm derken ya bunların altından kim çıkıyor merakımız budur! Ne kadar ödeme yapılıyor bildiğimiz ama parayı kim dağıtıyor hangi kriterlere göre seçiliyor hiç kimse söylemiyor!

Haber YorumlarıBurak Özcan:

milyonlarca lira ödeme yapılmış ama bu paranın halkın eline ne zaman ulaşacağı meçhul

Haber YorumlarıFulya Sezer:

ne kadar acı bir durum ya, insanların evleri su bastı, çiftçilerin ürünleri mahvoldu. bu afetten sonra halkın ayakta kalması çok zor olacak. umarım devlet hızlı bir şekilde yardım eli uzatır da insanlar bir nebze rahat nefes alabilir. gaziantep'in bu sıkıntıyı atlatması için herkesin bir şey yapması gerekiyor.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

