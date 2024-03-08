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Gaziantep Nurdağı'nda deprem konutları törenle teslim edildi

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapımı tamamlanan 136 deprem konutu, afetzedelere törenle teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapımı tamamlanan 136 deprem konutu, afetzedelere törenle teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TOKİ ve AFAD işbirliğinde Nurdağı Bademli Mahallesi'nde deprem konutlarının yapımı devam ediyor.

Bölgede yapımı süren 456 konuttan işlemleri biten 136 konut, törenle hak sahiplerine teslim edildi.

Törende, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, depremlerde birçok acılar çektiklerini ancak Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunu ifade etti.

Gül, yaraları hızla sarmaya, son vatandaşın güvenli yuvasına ulaşana kadar onlarla beraber olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ise zor günlerin üstesinden devlet millet birlikteliğiyle aşıldığını kaydetti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Nurdağı'nın hızlı şekilde toparlandığını belirtti.

Bölgede çalışmaların sürdüğünü aktaran Şahin, "Yollar yapıldı, açıldı. Asrın felaketinden asrın dayanışmasıyla çıktık. Bu takımın bir parçası olduğumuz için şükrediyoruz. 1 yıl içerisinde bir mucize gerçekleşti. Dünyada böyle hızlı çalışan, bu depremden çıkan başka bir örnek yok. Yeni Nurdağı'nı inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Nurdağı Kaymakamı İsmail Alsancak da emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yapımı tamamlanan 136 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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