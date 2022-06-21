GAZİANTEP - Bakan Özer: "Mesleki Eğitim Merkezinde günlük 50 bin ekmek üretilecek"
AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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"Meslek Liselerinden Günlük 50 Bin Adet Ekmek Üretim Protokolü" Sine vizyon gösterimi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kürsüye davet edilmesi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması GAZİANTEP - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Meslek Liselerinden Günlük 50 Bin Adet Ekmek...
"Meslek Liselerinden Günlük 50 Bin Adet Ekmek Üretim Protokolü"
Sine vizyon gösterimi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kürsüye davet edilmesi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması
GAZİANTEP - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Meslek Liselerinden Günlük 50 Bin Adet Ekmek Üretim Protokolü"nün imza töreninde konuştu.
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AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel