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GAZİANTEP - Bakan Özer: "Mesleki Eğitim Merkezinde günlük 50 bin ekmek üretilecek"

AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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"Meslek Liselerinden Günlük 50 Bin Adet Ekmek Üretim Protokolü" Sine vizyon gösterimi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kürsüye davet edilmesi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması GAZİANTEP - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Meslek Liselerinden Günlük 50 Bin Adet Ekmek...

"Meslek Liselerinden Günlük 50 Bin Adet Ekmek Üretim Protokolü"

Sine vizyon gösterimi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kürsüye davet edilmesi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması

GAZİANTEP - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Meslek Liselerinden Günlük 50 Bin Adet Ekmek Üretim Protokolü"nün imza töreninde konuştu.

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AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

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