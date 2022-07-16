GAZİANTEP - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri (2)

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, ve Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi.

Gaziantep Valiliği öncülüğünde hazırlanan program, İstasyon Meydanı'ndan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kortej yürüyüşüyle başladı.

Meydanda bulunan vatandaşların birlikte akşam namazını kılmasıyla devam eden programda Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kum sanatçısı Ömer Faruk Elmas 15 Temmuz gecesi halkın direnişini anlatan gösteri sundu.

Osman Öztunç'un dinletisinin gerçekleştirildiği etkinliğe yüzlerce vatandaş iştirak etti.

Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması vatandaşlar tarafından kent meydanına kurulan dev ekranlarda izlendi.