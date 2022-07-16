GAZİANTEP - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GAZİANTEP - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri (2)

AA - Fırat Özdemir - Güncel
 - Güncelleme:

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, ve Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi.

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, ve Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi.

Gaziantep Valiliği öncülüğünde hazırlanan program, İstasyon Meydanı'ndan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kortej yürüyüşüyle başladı.

Meydanda bulunan vatandaşların birlikte akşam namazını kılmasıyla devam eden programda Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kum sanatçısı Ömer Faruk Elmas 15 Temmuz gecesi halkın direnişini anlatan gösteri sundu.

Osman Öztunç'un dinletisinin gerçekleştirildiği etkinliğe yüzlerce vatandaş iştirak etti.

Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması vatandaşlar tarafından kent meydanına kurulan dev ekranlarda izlendi.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Demokrasi Gaziantep Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title