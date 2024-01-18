Gazi Jandarma Er Osman Gündüz'ün Son Yolculuğu

Bursa'da tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında yaşamını yitiren gazi jandarma er Osman Gündüz, Amasya'nın Taşova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Gündüz'ün cenazesi, evinin önünde helallik alındıktan sonra Merkez Camisi'ne getirildi. Burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gündüz'ün cenazesi, Yemişen Mahallesi mezarlığında defnedildi.

Cenazeye ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Efe Kılıç, Belediye Başkan Vekili Selçuk Soyal ile askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

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