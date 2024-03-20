Uluslararası Konuk Sanatçı Programı Gate 27'nin konuğu sanatçı Damla Yalçın oldu.

Türkiye'nin önde gelen denim kumaş üreticisi ORTA ile Gate 27'nin ortak geliştirdiği ORTA Bluesky programına "Yaşayan Mekanlar" projesiyle katılan Yalçın, Gate 27 Yeniköy'de düzenlenen toplantıda, denim kumaşı üretimi için alternatif malzemelerin kullanımı üzerine hazırladığı disiplinler arası tasarımlarına dair bilgi verdi.

Sanatçı, proje kapsamında kumaş üretimde kullanılabilecek biyolojik malzemeler olan kombu çayı fermente etmek için kullanılan scoby ile cıvık mantarlar üzerinde araştırma, deney ve eser üretim süreçleri gerçekleştirildi.

"Mekan üzerine düşünürken scoby malzemesi ilgimi çekti"

Proje kapsamında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yalçın, önce resim ardından tekstil eğitimi aldığını ve biyomateryallerle bu süreçte tanıştığını söyledi.

Yalçın, çocukluk, bellek ve mekan üzerine çalıştığını belirterek, "Mekan üzerine düşünürken scoby malzemesi ilgimi çekti. Çünkü scoby, bakteri ve mayalardan oluşan bir ürün ve bulunduğu kabın şeklini alıyor. Örneğin kap yuvarlak ise yuvarlak oluyor. Benim de bu bağlamda ilk çıkış noktam, yaşam alanlarının krokilerini çıkartmak üzerine oldu ve o kaplar içerisinde mantar dediğimiz bu maddeyi üretmeye ve büyütmeye başladım." dedi.

Gate projesinde ise bu malzemeyi geliştirmek üzerine çalıştıklarına işaret eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Bu süreçte farklı deneyler yaptık ve burada yaptığım çalışma ise Gate'in kendi krokisi üzerinden şekillendirdiğim bir enstalasyon. Duvar olarak tanımladığım parçalar ise ORTA firmasının kendi ürettiği kumaşlar üzerine scobylerle birleştirerek oluşturduğumuz bir yapı. Bunu kullanarak bir enstalasyon oluşturmaya çalıştım. Disiplinler arası bir çalışmayla yeni bir materyal kavramı geliştirdim ve elimizde deneysel bir ürün var. Bu malzeme, doğal koşullarda üretilen bir ürün olduğu için, gelecek nesiller adına insan odaklı ve sürdürülebilir bir yaşam sağlanmasına katkıda bulunacaktır diye düşünüyorum. Bugün de bu malzemeyi, deneysel sanat ürününü sanatseverlerle buluşturuyoruz."

Sanatçı Yalçın'ın enstalasyon sunumuna Gate 27 Direktörü Burak Mert Çiloğlugil, Gate 27 Kurucusu Melisa Sabancı Tapan, ORTA Anadolu Pazarlama ve Sürdürülebilirlik Müdürü Sebla Önder de katıldı.

Damla Yalçın hakkında

Ankara'da 1995'te doğan Damla Yalçın, 2009-2013 arasında Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde resim üzerine okudu ve birincilikle mezun oldu.

Yalçın, 2013'te Marmara Üniversitesi resim bölümüne girdikten sonra eğitiminin bir kısmını Polonya'daki Akademia Sztuk Pieknych'da devam ettirdi.

Genç sanatçı, 2023'te ise Marmara Üniversitesi Tekstil Bölümü'nde sürdürülebilirlik ve biyotekstil üzerine yazmış olduğu "Biyo Tekstillerin Sanat Pratiklerindeki Yeri" isimli teziyle yüksek lisans programını tamamladı.

Türkiye'de ve yurt dışında birçok karma sergide çalışmalarıyla yer alan Damla Yalçın, "Hatırlanamaz Olanın Hafızası" isimli ilk kişisel sergisini 2019'da Krank Art Galeri'de açtı.