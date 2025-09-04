GAO, F-35 Programındaki Gecikmelere Karşı Pentagon'a Önerilerde Bulundu

Haberler

ABD Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi (GAO), F-35 savaş uçağı programındaki gecikmeler ve maliyet artışlarıyla ilgili Pentagon'a altı öneride bulundu. Raporda, Lockheed Martin'in teslimat gecikmeleri ve modernizasyon maliyetlerinin arttığı vurgulandı.

ABD'de Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi (GAO), F-35 uçağı programında yaşanan gecikmeler ve maliyet artışları gibi sorunların çözümüne ilişkin Savunma Bakanlığına (Pentagon) önerilerde bulundu.

GAO, ABD'nin 2032 yılına kadar üretimi artırmayı planladığı F-35 savaş uçağı programına ilişkin denetim raporu yayımladı.

ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin'in 2023'te F-35 uçaklarını 61 gün gecikmeyle teslim ettiğine işaret edilen raporda, 2024'te teslim ettiği 110 uçağın ise 238 gün geciktiği kaydedildi.

Raporda, zamanında teslimatı teşvik etmek için yüklenici firmalara son yıllarda yüz milyonlarca dolar ödeme yapıldığı ancak buna rağmen gecikmelerin arttığı vurgulandı.

F-35'in modernizasyon programı olan Block 4'ün maliyetlerinin öngörülenden 6 milyar dolar fazla olduğu belirtilen raporda, programın en az 5 yıl daha geç tamamlanacağı aktarıldı.

Gecikmelerin başlıca sebebi olarak, "Technology Refresh 3 (TR-3)" isimli donanım ve yazılım güncellemelerini içeren paket gösterildi.

GAO, Pentagon'a önerilerde bulundu

Geçen yıl, F-35 uçaklarının 60 gün gecikmeyle teslim edilmesine rağmen şirketin yine de teşvik ödemesi almasına izin verildiğine dikkat çekilen raporda, bu teşvik yapısının yeniden gözden geçirilmesi önerildi.

Raporda belirtilen tavsiyeler arasında, Lockheed Martin'in üretim kapasitesinin yeniden değerlendirilmesi ve ürün geliştirme süreçlerinde modern tasarım araçlarının daha yaygın kullanılması da yer aldı.

Pentagon ise sunulan 6 tavsiyeden dördünü kabul ederken, ikisine kısmen katıldığını bildirdi.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
