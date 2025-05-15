Gambiya'da Yahya Jammeh'in Varlıkları Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Gambiya'da Yahya Jammeh'in Varlıkları Üzerine Soruşturma Başlatıldı
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Gambiya hükümeti, eski Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh'in el konulan varlıklarının satışında yapılan usulsüzlük iddiaları üzerine resmi bir soruşturma başlattı. Cumhurbaşkanı Adama Barrow, soruşturmanın şeffaf bir şekilde yürütüleceğini belirtti.

Gambiya hükümeti, sürgündeki eski Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh'in el konulan varlıklarının satışında usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow, ulusa sesleniş konuşmasında, Jammeh'e ait el konulan varlıkların satışına ilişkin resmi soruşturma başlatıldığını belirtti.

Barrow, söz konusu soruşturmanın "tam bir şeffaflık" içinde yürütüleceğini ifade ederek, "Bu varlıklar halka aittir." dedi.

Gambiya'da, hükümetin Jammeh'e ait varlıkları piyasa değerinin altında sattığının öne sürüldüğü haberler tepkiye yol açmıştı.

Bu kapsamda ülkede düzenlenen protestolarda 27 sivil ve 2 gazeteci gözaltına alınmıştı.

2017'de kurulan ve Jammeh dönemi finansal faaliyetlerini araştıran devlet destekli komisyon, 13 Eylül 2019'da çalışmalarını tamamlamış, eski liderin devletin kasasından yaklaşık 362 milyon doları usulsüz şekilde çektiğini rapor etmişti.

Yahya Jammeh, ülkeyi 22 yıl boyunca yönetmişti

Eski Cumhurbaşkanı Jammeh, 22 Temmuz 1994'te askeri darbeyle Gambiya'da yönetimi devralmış ve 22 yıl boyunca iktidarda kalmıştı.

Yahya Jammeh, iktidarında "işkence, tecavüz ve infaz" gibi çeşitli hak ihlalleri iddialarıyla suçlanmış ve 1 Aralık 2016'daki cumhurbaşkanı seçiminde rakibi Adama Barrow'a yenilmişti.

Sonuçları kabul etmeyen Jammeh, iktidarı bırakması yönündeki çağrıları reddetmişti.

Görevi Barrow'a 19 Ocak 2017'de devretmesi gereken Jammeh, 17 Ocak'ta 90 günlük olağanüstü hal ilan etmişti. Sonrasında baskılara dayanamayan Jammeh, 21 Ocak 2017'de ülkeden ayrılarak Ekvator Ginesi'ne gitmişti.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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