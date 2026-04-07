Gambiya, kamu görevlilerinin yurt dışı seyahatlerini askıya aldı

Gambiya Cumhurbaşkanlığı, ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmaların küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle kamu görevlilerinin zorunlu olmayan yurt dışı resmi seyahatlerini derhal askıya aldı.

Açıklamada, söz konusu gelişmelerin uluslararası tedarik zincirlerini sekteye uğrattığı, temel mal ve hizmetlere erişimi zorlaştırdığı ve ulusal kaynaklar üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi.

Bu çerçevede hükümetin, mali disiplini sağlamak ve kritik harcamalara öncelik vermek amacıyla sıkı tedbirler uygulamaya koyduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Karar doğrultusunda, tüm kamu kurumlarında zorunlu olmayan resmi seyahatler ikinci bir duyuruya kadar askıya alınırken, yalnızca yasal zorunluluk taşıyan, kaçınılmaz ve gerekli durumlarda yapılacak seyahatler için Cumhurbaşkanlığından önceden onay alınması gerekecek."

Açıklamada, tüm harcama yetkililerinin karara tam uyum sağlaması gerektiği belirtilerek, aksi durumların disiplin cezası ve idari yaptırımlarla sonuçlanabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Adam Abu
