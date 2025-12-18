Haberler

GAİN Medya AŞ'ye yönelik soruşturmada Okan Karacan gözaltına alındı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, GAİN Medya AŞ'nin suçlamaları arasında 'şans oyunları kanununa muhalefet' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' yer alıyor. Sunucu Okan Karacan jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

GAİN Medya AŞ'ye yönelik soruşturma kapsamında, sunucu Okan Karacan gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, GAİN Medya AŞ'ye yönelik, "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, sunucu Okan Karacan hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheli Karacan, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.

Açıklamada, MASAK raporuna göre, şüpheli Berkin Kaya'nın hesap hareketleri incelendiğinde çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemlerinin bulunduğu, nakit işlemlerinin kaynağının anlaşılamadığı, Kaya'nın SWIFT işlemlerinin yoğun olduğu ve yurt dışındaki bazı şirketlere yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirdiği aktarılmıştı.

Şüphelinin ortağı olduğu firmalar incelendiğinde, bu ölçekte para transferlerini açıklayabilecek yeterli sermaye yapısı veya ticari faaliyetinin tespit edilemediği, hesaplarının yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına ilişkin çok sayıda istihbarat bulunduğu ifade edilen açıklamada, hesaplarda dolaşan yüklü miktarların kaynağının da açıklanamadığı, bu hesapların yasa dışı bir organizasyonda kullanılıyor olabileceğinin değerlendirildiği kaydedilmişti.

7 şirkete TMSF kayyum olarak atandı

Başsavcılığın açıklamasında, elde edilen deliller doğrultusunda şüpheliler Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın'ın yakalanması ve suç delillerinin elde edilmesi amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendiği, operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlara el konulduğu duyurulmuştu.

Şüphelilerin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, operasyonla eş zamanlı olarak İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar doğrultusunda GAİN Medya AŞ, GAİN Studio Prodüksiyon AŞ, GAİN Shorts Medya AŞ, Anahat Holding AŞ, Anahat Medya AŞ, 3B Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ ve Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye TMSF'nin kayyum atanmasına karar verildiği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Gain Medya soruşturması derinleşiyor! Sunucu Okan Karacan gözaltına alındı

Ünlü sunucu Okan Karacan gözaltına alındı
500

