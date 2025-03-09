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GAC Grubu Başkanı Feng Xingya: Otomotiv Sektöründe İnovasyon ve Sürdürülebilirlik Vurgusu

GAC Grubu Başkanı Feng Xingya: Otomotiv Sektöründe İnovasyon ve Sürdürülebilirlik Vurgusu
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GAC Grubu'nun yönetim kurulu başkanı Feng Xingya, otomotiv endüstrisinde inovasyonun önemine dikkat çekerek, Çin'in yeni enerjili araç sektöründeki zorlukların aşılması için politika desteği ve piyasa mekanizmaları önerdi.

BEİJİNG, 9 Mart (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi GAC Grubu'nun yönetim kurulu başkanı Feng Xingya 30 yılı aşkın süredir otomotiv sektöründe çalışıyor. Feng, bu süre zarfında Çin'in otomotiv endüstrisinin gelişimine tanıklık etme imkanı buldu.

Ulusal Halk Kongresi üyesi de olan Feng, yerinde araştırma ve incelemeye büyük önem veriyor. Feng, 14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumu öncesinde Türkiye'ye yaptığı bir araştırma gezisini tamamladı ve Beijing'de iç pazara ilişkin bir araştırma yaptı.

Feng, küresel otomotiv endüstrisindeki dönüşüm bağlamında inovasyonun itici güç olması gerektiğini söylüyor. GAC Grubu Başkanı ayrıca, kilit öneme sahip teknolojilerde atılım gerçekleştirmede kendi kendini yenileme yeteneğinin güçlendirilmesi ve güvenli ve istikrarlı bir endüstriyel ekosistem kurulması gerektiğini vurguluyor.

Feng, bu yılki Ulusal Halk Kongresi oturumunda Çin'in yeni enerjili araç sektöründeki kritik zorlukların aşılmasına ilişkin öneriler sundu. Feng, ülkenin yeni enerjili araç sektörünü daha yeşil, daha akıllı ve daha sürdürülebilir kalkınmaya doğru ilerletmek için politika desteği ve etkin piyasa mekanizmaları çağrısında da bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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