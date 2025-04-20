Ege'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege'de korkutan deprem! Çevre illerde büyük paniğe neden oldu
Türkiye'nin giyim devlerine milyonlarca liralık 'indirim' cezası

Türkiye'nin giyim devlerine ceza yağmuru! Aralarında kimler yok ki
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 2 puanın da üzerine çıktı
Otelde norovirüs salgını: 140 kişi hastanelik oldu

Kabus bitmiyor! Virüs otelde kalan 140 kişiyi hastanelik etti

Halı sahada kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren 3 çocuk babası 38 yaşındaki Hasan Bakırhan, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Bakırhan'ın kalp krizi geçirdiği anlar ve sonrasında yaşananlar halı sahanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Adana'da halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren Hasan Bakırhan (38), hayatını kaybetti. O anlar, halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk babası Hasan Bakırhan, arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol oynarken fenalaşıp, yere yığıldı. Arkadaşları, önce yorgunluk nedeniyle yere yattığını düşündüğü Bakırhan'ın uzun süre hareketsiz kaldığını görünce yanına koştu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine sahaya gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalesi yapılan Bakırhan'ı Çukurova Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Bakırhan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Bakırhan'ın cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SON ANLARI KAMERADA

Öte yandan Hasan Bakırhan'ın kalp krizi geçirdiği anlar ve sonrasında yaşananlar halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Halı sahada kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSelçuk:

ülke genelinde tüm hali sahalarda elektro şok cihazı zorunlu hale gelecek orada görevli iki kişi vardiyalı halde ilk yardım eğitim alacak zorunlu yasa gereği ve bu acı anlar bir daha yaşanmayacak bu kadar basit birşey için insnalar can veriyor bu cihazın fiyatı zaten çok pahalı bir şey değil arkadaş neden zorunlu hale gelmiyor bu olay ?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Çelik:

Bu kalp krizi leri çok sık olmaya başladı buna Bir çözüm bulmalı devlet böyle bir durumda acil yardım bilenler görev yapmaktadır halısaha da tâbi ki gelişmiş ülkelerde oluur Bizim ülkeden beklemek doğru değil

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Tolu:

başlığı atan kardeşim. bu olayda infial yaratacak bir şey yok. acı veren olay vb. kullanabilirsin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.