FTSO 2025 Yılı Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı Gerçekleşti

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) 2025 yılı ikinci "Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı" yapıldı.

FTSO Başkanı Osman Çıralı, Likya Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, faaliyetler, projeler ve 2024 Yılı Fethiye-Seydikemer Sosyo-Ekonomik Raporu'nda yer alan verilerle ilgili meslek komitesi üyelerini bilgilendirdi.

FTSO'nun turizm paydaşlarıyla yürüttüğü tanıtım çalışmaları hakkında da bilgi veren Çıralı, "Bölgemiz ticareti ve üyelerimiz için sürdürülebilir turizm ve ticaret hacminin artması öncelikli gündemlerimiz. Bu kapsamda fuarlar gibi klasik tanıtımlarımızın yanı sıra dijital tanıtım ve turizmi çeşitlendirme çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Çıralı, turizm sezonu içinde pazar ülkelere yönelik tanıtım faaliyetlerinin ara vermeden devam ettiğini vurguladı.

İstanbul'da, Antalya'da ve Londra'da gerçekleştirilen turizm fuarlarına katılacaklarını belirten Çıralı, "FTSO olarak 2006 yılından bu yana her yıl kesintisiz yayınladığımız, bölgemize ait verileri derleyerek önceki yıllarla karşılaştırmalı verilerin yer aldığı sosyo-ekonomik raporumuz büyük beğeni topluyor. Fethiye ve Seydikemer'e ait verilerle ticaret, turizm ve tarımı odağına alarak hazırladığımız raporumuz, gerçekleştirilecek yatırımlara yol gösterici oluyor." diye konuştu.

FTSO Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.