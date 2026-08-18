Haberler

Fransa'da Tarım Krizi: Kuraklık ve Yangınlar Vurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Tarım Bakanı Annie Genevard, kuraklık, aşırı sıcaklar ve orman yangınları nedeniyle tarım sektörünün derin bir krizde olduğunu söyledi. Çiftçilerin ciddi bedel ödediğini belirten Genevard, 27 Ağustos'ta valilerle durumu görüşeceklerini açıkladı.

Fransa Tarım Bakanı Annie Genevard, kuraklık, aşırı sıcaklar ve orman yangınları nedeniyle ülkedeki tarım sektörünün derin bir krizden geçtiğini belirtti.

Genevard, konuk olduğu kamu yayıncısı Franceinfo'da, yaz aylarındaki hava koşullarının tarım üzerindeki etkisine dair açıklamalarda bulundu.

Kuraklık, aşırı sıcaklar ve orman yangınları nedeniyle ülkedeki tarım sektörünün derin bir krizden geçtiğini dile getiren Genevard, "Korkunç bir yaz geçiriyoruz." dedi.

Genevard, Fransız çiftçilerin bu durum nedeniyle ciddi bir bedel ödediğini ve ülkedeki tarım üretiminin farklı düzeylerde etkilendiğini ifade ederek, meyve ve sebzelerin daha küçük ebatlarda olması nedeniyle fiyatlarda genel olarak ciddi bir artış görülmediğini kaydetti.

Tarım ürünlerinin üretimindeki düşüşe dair henüz bir sayı belirleyemediklerine işaret eden Genevard, 27 Ağustos'ta sahadaki durumu görüşmek, sektör ve bölgelere göre yardımları düzenlemek için valilerle bir araya geleceklerini belirtti.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France tarafından yapılan açıklamaya göre, 29 Temmuz'dan bu yana ilk kez aşırı sıcaklar nedeniyle verilen turuncu alarm tüm illerde sona erdi.

Kaynak: AA
Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı

Katliam gibi kaza! Yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir ilimizden çok konuşulacak karar! Erkekler artık bu sitede şort giyemeyecek

Bir ilimizden çok konuşulacak karar! Erkekler artık şort giyemeyecek
Geri dönüyor! Icardi'nin yeni adresi bomba

Geri dönüyor! Yeni adresi bomba
400 bin çalışanı ilgilendiriyor! Emeklilik hesabını değiştirecek düzenleme

Yüz binlerce kişiye emeklilik müjdesi! Meclis’e geliyor
Sergen Yalçın'ın gözden çıkardığı 3 isim Italiano ile yeniden doğdu

3 futbolcu Sergen'i bin pişman etti!
Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in aşkı çok konuşulmuştu! Bakın ne paylaştılar

Aşkları çok konuşulmuştu! Ünlü çift bakın ne paylaştı
Giresun'da sel felaketi: Kayıp genç bulundu, dayısı aranıyor

Selde kaybolan Muhammed'in cansız bedenine ulaşıldı
Ülkeyi karıştıran görüntü! Halka açık alanda yasak aşk skandalı

Ülkeyi karıştıran görüntü! Halka açık alanda yasak aşk skandalı