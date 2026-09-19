Haberler

Fransa, Rusya'da Nestle ve Auchan varlıklarına kayyum atanmasını kınadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Rusya'da bazı Fransız ve Avrupalı iştiraklere kayyum atanmasını kınadı. Rusya'da Nestle ve Auchan'ın varlıklarına kayyum atanmış, Putin'in kararnamesiyle bu varlıklar geçici olarak devlet denetimindeki yerel şirket tarafından yönetilecek.

Fransa, Rusya'daki bazı Fransız ve Avrupalı iştiraklere kayyum atanmasını kınadığını bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından, Rusya'daki bazı şirketlerin iştiraklerine kayyum atanmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Fransız ve Avrupalı bazı şirketlerin söz konusu ülkedeki iştiraklerine kayyum atanmasının kınandığı belirtildi.

Rus makamlarının bu karardan geri dönmelerinin beklendiği kaydedilen açıklamada, Fransız makamlarının, söz konusu şirketlerle yakın temas halinde olduğu aktarıldı.

Rusya'da, İsviçre merkezli gıda şirketi Nestle ile Fransız süpermarket zinciri Auchan'ın ülkedeki varlıklarını yönetmek üzere kayyum atanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu hafta imzaladığı kararnameye göre, söz konusu şirketlerin Rusya'daki varlıkları geçici bir süre devlet denetimindeki yerel bir şirket tarafından yönetilecek.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, yeni dönem başladı! Şehirlerde teknoloji atılımı başlıyor

Erdoğan imzaladı, yeni dönem başladı! Şehirlerde teknoloji atılımı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzon'da derbi öncesi korkutan görüntüler! Şehri su bastı

Korkutan görüntüler! Bir ilimiz geceyi böyle geçirdi
Selahattin Yılmaz ve Cem Duman için yeni gelişme! Tutukluluğa itiraz sonrası karar çıktı

Selahattin Yılmaz ve Cem Duman için yeni gelişme! Tutukluluğa itiraz sonrası karar çıktı
Adı tartışma konusu olan YENİ Parti'de iki isim üzerinde duruluyor

Yargıtay tebligatı göndermişti: Masada 2 alternatif isim var

Boğaziçi'nin efsane hocası Prof. Dr. Uğur Ersoy hayatını kaybetti

'Hocaların hocası' hayatını kaybetti
Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar

Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Trump'tan İran savaşı açıklaması: Yakında bitecek, benzin fiyatları düşecek

Akaryakıt fiyatları uçmuştu! Trump'tan yeni petrol mesajı
Düğün dönüşü acı son! 97 yaşındaki Yusuf Çelik'e çarpan sürücü kaçtı

Düğün dönüşü feci kaza! 97 yaşındaki adama çarpan sürücü kaçtı