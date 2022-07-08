Fransa'nın Gard vilayetinde 600 hektardan fazla yeşil alan kül oldu - Haberler

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Fransa'nın Gard vilayetinde 600 hektardan fazla yeşil alan kül oldu

AA - Esra Taşkın - Güncel
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Fransa'nın Gard vilayetinde 600 hektardan fazla yeşil alan kül oldu

Fransa'nın güneyindeki Gard vilayetinde dün başlayan yangında 600 hektardan fazla yeşil alan kül oldu.

Fransa'nın güneyindeki Gard vilayetinde dün başlayan yangında 600 hektardan fazla yeşil alan kül oldu.

Yerel basının haberine göre, dün yerel saatle 17.00'de Gard vilayetinin küçük yerleşim yeri olan Borderac'ta başlayan yangını söndürmek üzere 700'den fazla itfaiyeci görev almaya devam ediyor.

600 hektardan fazla yeşil alanın kül olduğu yangının başlama sebebi henüz bilinmese de olayla ilgili soruşturma başlatılacağı aktarıldı.

Valiliğin ise kararnameyle havai fişek kullanımı yasaklayacağı kaydedildi.

Yangın bölgesine yakın küçük yerleşim yerleri tahliye edildi. Bölgede kuraklık ve sert rüzgar nedeniyle yangının birkaç gün sürme tehlikesi henüz atlatılmış değil.

Öte yandan dün, Bouches-du-Rhone vilayetinde yangınlar başlamıştı.

AA / Esra Taşkın - Güncel

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