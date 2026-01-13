Haberler

Fransa, İran'ın Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Güncelleme:
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İran'daki devlet şiddetini kınayarak, İran'ın Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdıklarını açıkladı. Barrot, AB'nin İran'a karşı ek tedbirler almaya hazırlandığını belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İran'ın Paris Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını belirtti.

Barrot, Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda İran'daki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Bölgede yaşananların "kabul edilemez" olduğunu söyleyen Barrot, "Fransa, Cumhurbaşkanı (Emmanuel Macron) aracılığıyla, barışçıl göstericilere körü körüne uygulanan devlet şiddetini en sert şekilde tepki göstererek, baskıyı kınadı." dedi.

Barrot, bu durumu İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'ye bildirdiklerini ve ayrıca bugün görüşmek üzere Dışişleri Bakanlığına çağrılan İran'ın Paris Büyükelçisi'ne de tekrar edeceklerini aktararak, Avrupa Birliği'nin (AB) İran'a karşı ek tedbir alma hazırlığı içinde olduğuna işaret etti.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 13 Ocak'ta gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 664 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
