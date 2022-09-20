Fransa'da karaya vuran oluklu balina kurtarıldı Güncel Haberler Fransa'da Bretonya bölgesinde karaya vuran oluklu balina ekiplerin çalışması sonucu kurtarılarak denize bırakıldı. Fransa'da Bretonya bölgesinde karaya vuran oluklu balina ekiplerin çalışması sonucu kurtarılarak denize bırakıldı. BFMTV'nin haberine göre, dün ülkenin Bretonya bölgesindeki Ploeven plajında karaya vuran 12 metrelik oluklu balina, itfaiye erleri ve sivil toplum kuruluşu Sea Shepherd gönüllülerince yapılan operasyonla kurtarıldı. Balinanın denize tekrar kavuşmasının ardından Sea Shepherd, Twitter hesabından durumu "mucizevi" olarak nitelendirdi. Bretonya karalarına bu ay vuran diğer iki balina denize kavuşamadan ölmüştü. Güncel Kaynak: AA / Esra Taşkın İtfaiye Fransa Güncel Haberler

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